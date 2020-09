02 settembre 2020 a

Violenta donne in ambulanza, a processo un paramedico.

L'uomo, 33 anni, attualmente si trova in prigione a Placeville, contena di El Dorado in California, in attesa del giudizio che inizierà il 22 settembre. A ricostruire le accuse mosse all'infermiere che lavorava con i vigili del fuoco è il portale di informazione mtdemocrat.com (leggi qui).

Tra le vittime del paramedico ci sarebbe anche una bambina di meno di 10 anni. L'uomo è stato arrestato dopo che una delle vittime, avendolo riconosciuto sul giornale, lo ha denunciato.La selezione della giuria inizierà alle 8:30 di martedì 22 settembre. L'accusa è di violenza sessuale aggravata.