26 agosto 2020

Non vuole fare sesso con lui e lo pugnala ai testicoli.

Una discussione di coppia. Lui voleva fare sesso e lei no. Tutto è terminato però con una coltellata sui testicoli di lui. Il fatto è avvenuto vicino Valencia, in Spagna, e viene riportato dal sito the.olivepress.es (clicca qui).

Sul fatto indaga la policia national che è stata chiamata da alcuni passanti che hanno notato l'uomo a terra in un lago di sangue. Tutto sarebbe nato dal rifiuto della ragazza di fare sesso. Il giovane a quel punto le avrebbe tirato addosso un preservativo. A quel punto lei ha estratto un coltellino ed ha ferito l'uomo propriò lì.

La donna è stata arrestata con l'accusa di lesioni poi liberata con il divieto di avvicinare l'uomo. Lui è stato operato d'urgenza.