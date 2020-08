Orso Bruno si rilassa sull'amaca dopo essere rimasto ustionato in un incendio | VIDEO

14 agosto 2020 a

a

a

Orso Bruno si rilassa sull'amaca dopo essere rimasto ustionato in un incendio.

Il video dell'animale che si è lasciato andare al relax sta diventando virale su Twitter. A pubblicarlo AbcNews. L'animale è stato trasferito in un centro di riabilitazione dopo che è stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio divampato nei giorni scorsi nella zona dell'East Canyon Fire in Colorado.

L'orso è rimasto ustionato a entrambi i piedi e per lui è stato prescritto un periodo di assoluto riposo. Consiglio che l'orso, stando al video, ha preso alla lettera. Appena l'animale si riprenderà sarà lasciato libero. Per ora si riposa.