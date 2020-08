14 agosto 2020 a

Sesso con marito davanti allo psichiatra guardone. Multato il medico.

Il fatto è avvenuto in australe e lo riporta il DailyMail (clicca qui). Il medico, secondo quanto si legge nell'articolo ha convinto la sua paziente, in cura per la depressione, ad avere un rapporto con il marito davanti ai suoi occhi. Il tutto per curare la cosiddetta "ansia sessuale".

Il professionista è stato condannato a pagare una multa da 25.000 dollari dal tribunale civile del Queensland. La paziente e il marito dello psichiatra hanno iniziato tenendosi per mano prima di iniziare un rapporto sessuale mentre il medico osservava. Quindi lo psichiatra e suo marito hanno eseguito "dimostrazioni" mentre la paziente osservava. Per il tribunale sono stati varcati i limiti della deontologia professionale, visto che alla donna erano stati prescritti medicinali e dunque da ritenere una paziente. Dunque lo psichiatra è stato multato.