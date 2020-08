14 agosto 2020 a

a

a

Violenta un bambino e gli trasmette l'Hiv. Condannato a 60 anni di carcere.

E' accaduto a Rockford nell'Illinois. L'imputato, 33 anni, è stato condannato da un giudice del tribunale della contea di Winnebago. Lo riporta il sito wsiltv.com.

L'uomo, ha specificato il giudice, dovrà scontare almeno 51 anni prima di poter beneficiare della libertà condizionale. L'abuso è stato segnalato nel maggio del 2019. L'imputato si è dichiarato colpevole. Il bambino, come è stato riportato nei capi di accusa, in seguito è risultato positivo all'Hiv. L'uomo è stato condannato anche per aver trasmesso il virus alla vittima delle sue violenze.