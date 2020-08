13 agosto 2020 a

Sesso con lo studente quattordicenne, insegnante accusata di violenza sessuale.

Una docente di 23 anni, insegnante in una scuola superiore di Sydney si sarebbe incontrata con l'adolescente fuori dall'orario scolastico. tra loro ci sarebbero stati rapporti intimi, ma la donna nega di aver violentato il giovane. A riportare la storia è il sito news.com.au (leggi qui).

All'insegnante è stata concessa la libertà su cauzione dal tribunale. A inchiodarla ci sarebbero dei filmati che mostrano la mano della donna che si muove verso l'inguine del ragazzo e lei che muove la mano dell'adolescente verso i suoi collant. Gli avvocati della donna sostengono che quei filmati non contendono nessuna violenza. Tra le accuse c'è anche quella di aver inviato al ragazzo dei messaggi ammiccanti su Snapchat. In uno si vede lei sdraiata sul tetto con la didascalia: "Ti sto aspettando".