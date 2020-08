11 agosto 2020 a

a

a

La moglie si rifiuta di fare sesso e lui si uccide. Donna accusata di favoreggiamento al suicidio.

E' accaduto in India, a Ahmedabad, e a riportare la notizia è The Times of India (leggi qui).

La moglie, 32 anni, è accusata di favoreggiamento al suicidio perché suo marito si è ucciso a causa del rifiuto di avere rapporti con lui. I due non avrebbero mai consumato durante i 22 mesi di matrimonio. L'accusa è scattata dopo la denuncia della suocera.

I due si erano sposati nel 2018 ed erano reduci entrambi da precedenti matrimonio. alcuni familiari hanno testimoniato che i due dormivano in letti separati e che la donna si rifiutava di avere rapporti intimi perché aveva fatto un voto.