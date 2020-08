01 agosto 2020 a

Fa sesso con i polli mentre la moglie lo riprende.

Accade a Bradfort, Gran Bretagna, e a riportare la curiosa storia è The Sun (Leggi qui). L'uomo, 37 anni, è finito a processo per possesso di materiale pornografico estremo e per aver avuto rapporti sessuali con gli animali.

L'imputato, riporta il quotidiano popolare inglese, ha ammesso di aver scaricato immagini indecenti di bambini. Ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con i polli e la moglie è finita a sua volta nei guai per averlo filmato.

L'avvocato difensore dell'imputato ha ottenuto una proroga prima della sentenza per sottoporre l'uomo a perizia psichiatrica.