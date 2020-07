Mamma di 4 bambini quasi morta per un mal di denti che le ha causato infezione al cervello

28 luglio 2020 a

Una donna di 35 anni, mamma di 4 bambini, è quasi morta per un mal di denti. Lo riporta The Sun (leggi qui).

Tutto è iniziato quando Rebecca Dalton è andata dal dentista a dicembre per curare un piccolo ascesso al dente del giudizio.. Il dentista le prescrisse una cura a base di antibiotici perché la donna era incinta rimandando l'intervento a dopo il parto. Ma a marzo la situazione è precipitata e la donna è stata portata in ospedale. Qui è stata diagnosticata un'infezione al cervello. La crescita dell'ascesso stava mettendo sotto pressione la parte anteriore del suo cervello, influenzando la sua personalità, le capacità cognitive e le funzioni corporee. Rebecca ha affermato che le sue condizioni sono peggiorate così tanto da non poter ricordare il trasferimento da Scunthorpe a Scafo.

Rebecca è stata sottoposta a test per il coronavirus ogni volta che si è trasferita a letto durante il periodo in ospedale, ma tutti e 12 sono tornati negativi. Ora sta facendo test per valutare il percorso verso la guarigione.