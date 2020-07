Figlio ventenne del milionario capo di Boohoo trvato morto in casa. Aperta inchiesta

28 luglio 2020 a

Un'inchiesta è stata aperta sul decesso di un giovane, il 20enne Louis Lyttle, che è stato trovato morto all’interno della sua abitazione Seal vicino a Sevenoaks. nel Regno Unito, il 20 aprile. Lo riporta il Daily Mirror (leggi qui). Si tratta del figlio di John Lyttle, direttore generale di Boohoo, il sito web di e-commerce che tratta prevalentemente abbigliamento per donna ed opera su tutto il territorio del Regno Unito. .

A trovare il ragazzo morto alcuni familiari, che avevano notato come il 20enne non stesse più respirando. Luois era nato a Galway, in Irlanda, e lavorava come operatore di marketing digitale.