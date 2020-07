27 luglio 2020 a

Ultimo post straziante di un diciottenne trovato morto. La ragazza era stata travolta da un bus.

Un diciottenne è stato trovato morto poco dopo che aveva scritto un commovente post su Facebook dedicato alla fidanzata morta.Lo riporta il Daily Mail (leggi qui).

James Fincher, 18 anni, er stato segnalato come disperso da un indirizzo a Coalville, nel nord-ovest del Leicestershire, alle 3.55 di sabato.

Un corpo è stato trovato nella zona di Meadow Lane, Coalville, ieri sera e l'identificazione formale non è ancora avvenuta, ha confermato la polizia del Leicestershire. Sono in corso gli accertamenti per identificare il corpo. tuttavia tutti pensano al giovane