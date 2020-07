27 luglio 2020 a

Boris Johnson: “Ero troppo grasso. Così ho combattuto i chili di troppo”.

Il premier inglese ha ammesso di avere dei chili di troppo quando è stato ricoverato in ospedale per il coronavirus. Lo riporta dailymail.co.uk.

Johnson ha affermato che dopo la guarigione ha iniziato a pensare alla sua forma fisica correndo tutte le mattine e proprio per questo ha lanciato una nuova iniziativa del governo contro l'obesità.

Era stato il segretario alla sanità Matt Hancock ad affermare, nei giorni scorsi, che se tutti gli in sovrappeso perdessero cinque chili di peso, si potrebbero risparmiare 100 milioni di sterline. da qui l'idea del piano per far perdere peso alla nazione.