Crisi Aquilanti: si cerca un partner

Cento lavoratori viterbesi a rischio per la crisi della storica azienda Aquilanti. Rispetto alla quale da qualche giorno è stato aperto un tavolo permanente in prefettura. "Lo abbiamo chiesto noi al prefetto Giovanni Bruno", dicono i tre segretari di categoria che si stanno interessando della vicenda: Elvira Fatiganti (Uil Tucs), Donatella Ajala (Filcams Cgil) e Aldo Pascucci (Fisascat Ci- sl). "Come un fulmine a ciel sereno, a fine 2018 oltre duecento dipendenti tra Lazio, Umbria e Toscana si sono rivolti a noi - riprendono i tre sindacalisti - A Viterbo sono circa 100 dipendenti, in quanto la sede è qui". Dapprima Cgil, Cisl e Uil hanno cercato un incontro diretto con l'azienda, chiedendo un incontro all'amministratore unico Stefano Albrizio. Poi hanno chiesto l'intervento del prefetto Bruno: "Il 12 marzo ci siamo visti per la prima volta in prefettura, dopo due incontri andati a vuoto con l'azienda", spiegano Ajala, Fatiganti e Pascucci

