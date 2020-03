Emergenza coronavirus, le aziende della Tuscia in ginocchio. La Cisl: "Serve cassa integrazione straordinaria"

Coronavirus, l'economia della Tuscia in ginocchio. Dal settore del commercio a quello del turismo, passando per la ceramica: sono migliaia di posti di lavoro a rischio nella Tuscia per effetto dell’emergenza coronavirus. Dopo l’allarme del presidente di Federlazio Gianni Calisti - che già prima dell’ultimo draconiano decreto del presidente Conte ha parlato di un crollo del 30% degli ordinativi nel distretto industriale di Civita Castellana - è il segretario generale della Cisl Viterbo Fortunato Mannino a lanciare un appello accorato alle istituzioni e alla politica perché facciano in modo di ripristinare da subito la cassa integrazione in deroga per tutte quelle piccole e medie aziende viterbesi che sono già al collasso.



E’ di martedì sera un video messaggio con cui Antonio Posati, titolare del Toto’s, storico pub viterbese, ha annunciato la chiusura, da ieri e per un mese, del suo locale con la conseguente cassa integrazione per 36 persone, l'attività proseguirà solo per la consegna a domicilio. Ma sono centinaia nella Tuscia le attività che si trovano nelle stesse condizioni. In molti dalla settimana scorsa si stanno già rivolgendo ai sindacati per capire i margini di manovra per ridurre i danni economici ed occupazionali.

“Rischiamo il collasso dell’economia provinciale - afferma Mannino - che già non viveva un momento florido. Se le aziende più grandi possono contare sulla cassa integrazione ordinaria, per quella straordinaria ci sono molte difficoltà, così come per alcuni settori che non pagano la quota Inps per l’accesso all’ammortizzatore sociale. E’ per questo che chiediamo al governo di ripristinare da subito la cassa in deroga per tutti, in modo da salvaguardare i redditi di migliaia di lavoratori, in particolare quelli del commercio e del turismo, i comparti maggiormente in sofferenza”.

Di più: il sindacalista della Cisl torna a chiedere, “considerata l’estrema fragilità economica del territorio”, l’inserimento della provincia di Viterbo nelle aree di crisi complessa. Di qui l’appello ai politici viterbesi che siedono nelle istituzioni, dalla Regione Lazio al Parlamento, ad attivarsi in questa direzione. Da parte sua, la Cna di Viterbo ha istituito una task force per aiutare le imprese artigianali a gestire questa situazione straordinaria. Ad annunciarlo è la segretaria Luigia Melaragni, che spiega: “L’assistenza riguarda la corretta attuazione delle misure previste dalle autorità competenti. Contemporaneamente, c’è grande attenzione alla necessità di fornire tempestiva informazione sugli strumenti di welfare già applicabili all’emergenza. In particolare è stato introdotto uno specifico intervento del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato connesso alle sospensioni delle attività e sulla gestione delle assenze del personale dipendente”.