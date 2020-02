Coronavirus, crollano gli ordini dall'Asia e alla DiMar di Valentano si lavorerà un giorno in meno a settimana

Coronavirus, azienda costretta a far lavorare gli operai un giorno in meno a settimana. Cala dell 30% il fatturato delle aziende nella Tuscia, orari di lavoro ridotti da marzo e investimenti bloccati, tutti danni collaterali dell'epidemia. Ennesima battuta d’arresto quindi per l’economia, già da tempo in crisi, che coinvolge anche le aziende virtuose. E’ il caso della DiMar Group Spa, azienda leader nella produzione di borse e accessori di lusso simbolo del made in Italy, una realtà che conta più di 700 lavoratori diretti e indiretti suddivisi tra le due sedi di Valentano e Teramo, e che denuncia un calo del fatturato che sfiora il 30% a causa della chiusura di alcuni punti vendita importanti nel sud est Asiatico.

Per approfondire leggi anche: Il Coronavirus rallenta in Cina ma corre nel resto del mondo

“Nei giorni in cui è iniziata l’emergenza abbiamo immediatamente capito che ci saremmo trovati davanti ad un importante calo di richieste – ha raccontato Fabio Martinelli amministratore delegato – Alcuni punti vendita dei nostri clienti, in Cina hanno addirittura chiuso. Ci siamo immediatamente confrontanti anche con i nostri fornitori e abbiamo messo in atto strategie che ci consentano di affrontare la situazione critica”. Una ricaduta economica verticale quindi, che coinvolge anche molte altre aziende e settori correlati. “Alla DiMar Group innanzitutto abbiamo ridotto di un giorno a settimana gli orari di lavoro – ha poi proseguito Martinelli – dal 6 marzo il venerdì i capannoni rimarranno chiusi e il personale a casa. Ci stiamo attivando per ricorrere agli opportuni strumenti di integrazione del reddito dei nostri dipendenti, ricorrendo ad ammortizzatori sociali. Inoltre abbiamo temporaneamente bloccato tutti gli investimenti non urgenti e rinviabili senza compromettere la nostra attività operatività e gli alti livelli di servizio che garantiamo ai nostri clienti. E’ molto difficile riuscire a fare una stima del tempo necessario per tornare a normale regime, sicuramente qualche mese, per ora le misure adottate ci consentiranno di non lasciare a casa i dipendenti”.

Si stimano inoltre fatturati ancora in calo a cui far fronte per il futuro. “L’emergenza si sta diffondendo anche in Corea e Giappone, dove sono presenti molti altri punti vendita dei clienti che riforniamo e dove i cinesi acquistavano – ha dichiarato ancora l’imprenditore – quindi ci sarà da aspettarsi un ulteriore calo degli ordinativi”. L’azienda ha inoltre parallelamente messo in atto anche importanti misure sul piano della prevenzione e della salute. “Tra le misure adottate abbiamo predisposto una formazione dei dipendenti sul coronavirus – ha concluso Martinelli - Siamo aggiornati sulle disposizioni del Ministero della salute. Abbiamo predisposto un’unità di crisi, che tutti i giorni si riunisce alle 11 per fare il punto e dare informazioni”.