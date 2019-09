"Sugli infortuni allarmismo infondato"

igenerazione urbana, costruzioni sempre più “green”, attenzione al vincolo della Soprintendenza e impegno massimo alla sicurezza sul lavoro: sono queste le parole d’ordine dell’edilizia viterbese “e non certo da ora”. A parlare è Andrea Belli, presidente viterbese di Ance (associazione nazionale costruttori edili), che fa una premessa: “In anni davvero drammatici per il settore, le imprese hanno lavorato per adeguare le nuove costruzioni ai mutati standard normativi, rendendo la casa e in generale tutti gli edifici sempre più sostenibili. Questo in un periodo in cui nella Tuscia si è passati dai 5mila lavoratori (e 1.073 imprese attive di febbraio 2008) a meno di duemila (e 394 imprese attive) di inizio 2019: una vera ecatombe. Ciononostante noi abbiamo fatto innovazione, puntando forte sul rispetto per l’ambiente”. Il riscaldamento residenziale, infatti, inquina più dell’industria e del trasporto su gomma messi insieme: il primo (dato al 2015, fonte Ispra) vale in Italia 21mila tonnellate di polveri sottili (erano 14mila nel 2005), l’industria cinquemila (erano 12 mila) e i trasporti seimila (erano 12 mila). Numeri che fanno riflettere chi di mestiere costruisce edifici.

Il concetto chiave per raggiungere gli obiettivi fissati da Belli si chiama “rigenerazione urbana”. “E’ un progetto di lungo respiro che è ormai entrato nella testa di tutti. Si tratta di adeguare le vecchie costruzioni ai nuovi standard, un vero nuovo stimolo per l’edilizia. Ma a Viterbo ancora non si può applicare la nuova normativa regionale perché non è ancora vigente la delibera di recepimento comunale. Auspichiamo che si colmi presto questa lacuna, insieme alla nomina del dirigente del settore Urbanistica, in mancanza del quale tante pratiche non possono essere approvate”. A rendere ancora più complicata la situazione è il vincolo di 1.600 ettari che la Soprintendenza ha messo all’interno del territorio comunale. “Non siamo contrari pregiudizialmente ai vincoli – spiega Belli – ma in questo caso ci sono alcuni aspetti che non ci convincono: non c’è stata concertazione con il territorio, si tolgono diritti acquisiti a chi per esempio per anni ha pagato l’Imu per terreni edificabili, si espropria il Comune della potestà urbanistica – e non lo fa un organo politico superiore ma un organo amministrativo – si impedisce lo sviluppo termale bloccando le nuove attività e si ostacola l’agricoltura perché in molti casi sono anche vietate le escavazioni. Per questo stiamo valutando la possibilità di ricorrere al Tar”.

Tra le prossime attività di Ance Viterbo l’organizzazione di un incontro a metà ottobre sul Ptpr (Piano territoriale paesistico regionale) con la partecipazione dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani e del consigliere regionale Enrico Panunzi “proprio per fare il punto sulla normativa”, spiega Belli, che insiste poi su un altro punto molto importante per gli imprenditori viterbesi. “Sulla sicurezza sul lavoro ci sono stati passi da gigante, non siamo all’infortunio zero perché è impossibile, ma il lavoro di formazione reale e concreto svolto grazie anche all’ausilio dei sindacati e degli enti bilaterali ha dato i suoi frutti. Per questo leggere dati fuorvianti sugli infortuni, che peraltro non distinguono tra impresa e lavoratore autonomo, lascia davvero l’amaro in bocca”.