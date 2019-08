Costa meno assicurare l'auto

ll capoluogo della Tuscia è la città più economica della Regione per assicurare l’auto. E’ quanto emerge dagli ultimi dati diffusi proprio ieri dall’osservatorio Rc Auto del portale Facile.it. A Viterbo a luglio la tariffa media per assicurare l’auto era di 446 euro (-9% in un anno), vale a dire il 20% in meno rispetto alla media regionale (560,31 euro). Ma come cambiano le tariffe per gli automobilisti più virtuosi? A giudicare dalle offerte non tutti gli automobilisti in prima classe sono uguali e, a parità di profilo, nella regione i prezzi possono variare fino al 19% a seconda della città di residenza. Secondo le rilevazioni di Facile.it Viterbo, con una migliore offerta pari a 229,91 euro, è insieme a Rieti la città laziale dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di meno; a parità di profilo, la miglior tariffa per un viterbese in prima classe di merito è, ad esempio, il 16% in meno di quella per un automobilista di Latina (273,84 euro).