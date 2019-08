Lieve ripresa grazie all'agricoltura

Cresce l’agricoltura mentre non si arresta il declino dell’edilizia. In lieve ripresa l’artigianato mentre, di contro, continua la flessione del commercio. E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia delle aziende nella Tuscia secondo i dati semestrali di Unioncamere, che, complessivamente, registrano un aumento dello 0,35% arrivando a sfiorare le 38 mila unità. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese. Nel Lazio il dato di crescita arriva al +0,71%, in Italia +0,12%. Nello specifico, nella provincia di Viterbo ci sono state 1.361 iscrizioni e 1.230 cancellazioni, con un saldo attivo di 131 unità. Pertanto il totale delle imprese presenti nei registri della Camera di Commercio di Viterbo, alla fine di giugno, è 37.951 unità, di cui 7.249 imprese artigiane, in crescita di 14 unità. L’analisi settoriale evidenzia il trend positivo dei settori primario e terziario, mentre sembra non arrestarsi la fase negativa delle costruzioni e soprattutto del commercio.

Molto bene il settore agricolo, che rappresenta il 31,5% del totale, ed è cresciuto dello 0,33%. Le attività manifatturiere, che comunque esprimono il 5,4% sul totale, subiscono un calo pari al -1,15%, così come le costruzioni -1,12%, settore che rappresenta il 12,8% del totale. In discesa del -2,09% anche il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, che rispetto alla totalità costituisce il 21% delle imprese, e il settore dei trasporti con -1,65%. In aumento le attività finanziarie e assicurative (+1,5%), le attività immobiliari (+3%), i servizi di informazione e comunicazione (+1,75%) e il noleggio e agenzie di viaggio (+1,35%). Continua l’incremento delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione con +1,2% circa, raggiungendo il 6,3% del totale delle imprese presenti sul territorio. Crescono anche le attività artistiche e di intrattenimento (+1,54%) e le attività professionali e scientifiche (+2,16%) anche se il peso economico di questi comparti è molto marginale nel contesto economico. Per quanto riguarda la forma giuridica, in termini percentuali si registra la lieve diminuzione delle ditte individuali che passano dal 62,4% del 2018 al 61,9%, e l’aumento delle società di capitali che dal 18,8% crescono al 19,3%.