Esportazioni in calo, bene solo la ceramica

Il diciannovesimo rapporto sull’economia nella Tuscia, presentato dalla Camera di commercio, ha messo in evidenza numeri piuttosto sconfortanti. In crisi le esportazioni che, dopo la flessione del 2017, nel 2018 sono continuate a scendere dell’8%. Gli unici segnali positivi arrivano dal comparto della ceramica (+4%) e da tutto il settore del turismo e dell’accoglienza con un netto incremento del numero delle presenze totali (+26,5%) e degli stranieri (+17%).

“I dati non sono buoni, ma non possiamo piangerci addosso - ha commentato il presidente Domenico Merlani -. L’economia italiana soffre e anche noi. Le aziende più colpite sono quelle tradizionali. Un problema nella nostra provincia è l’invecchiamento della popolazione che, combinato con la mancanza di innovazione, può condizionarci anche in futuro. Per questo dobbiamo cambiare”.

Il valore aggiunto, l’indicatore che rappresenta la capacità del sistema locale di produrre ricchezza, a Viterbo nel 2018 si attesta a 5.956,8 milioni di euro. La variazione con il 2017 è stata del +1,5%, in linea con lo scorso anno e leggermente inferiore all’incremento registrato per l’economia regionale (+1,6%) e nazionale (+1,7%). Tali oscillazioni, che a prima vista sembrano essere piuttosto positive, vanno comunque considerate tenendo conto dell’incidenza dell’effetto prezzi che condiziona il valore reale nonostante l’inflazione non sia troppo alta. Più chiari ed immediati sono i numeri sulla ricchezza pro capite che è di 18.762 euro nella provincia, nettamente inferiore ai 26.034 euro della media nazionale.

“Dobbiamo seguire l’esempio del settore della ceramica che dopo anni di crisi si è risollevato - ha proseguito Merlani -. Il turismo è una risorsa che dobbiamo valorizzare, ma anche l’agricoltura può dare molto, sfruttando la multifunzionalità e aiutando i giovani imprenditori a crescere. Il nostro problema è nel rapporto tra impresa e lavoro. Gli operai devono tornare ad essere una risorsa. Chiediamo l’apporto delle istituzioni nel sostenere le aziende impantanate nella burocrazia, affinché si possa tornare ad assumere. Se torna a girare l’economia, torna il lavoro”.

Nel corso dell’ultimo anno è nuovamente diminuito il numero degli occupati (-1,3%), ma allo stesso tempo è in flessione anche il numero dei disoccupati (-11,1%). Il tasso di disoccupazione è dell’11,8%, di poco superiore alla media nazionale (10,6%).

“La nostra provincia è a vocazione agricola e i numeri lo evidenziano - ha concluso il segretario generale Francesco Morzillo -, la storica mancanza di industrie porta a cattivi risultati in termini di indotto totale. Tra le poche cose buone, occorre evidenziare la crescita relativa al numero di imprese (+0,7%), migliore addirittura della media italiana (+0,5%)”.