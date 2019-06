Tir carico di cocaina, giudizio immediato per il camionista

Cocaina sotto il carico di patate, processo lampo per l’autotrasportatore pugliese che nel febbraio scorso fu sorpreso alla guida di un tir all’interno del quale erano nascosti 46 chili polvere bianca. Il gip Savina Poli ha accolto la richiesta di processo immediato, avanzata dal pm Franco Pacifici, a carico di un 64enne di Ostuni in provincia di Brindisi (difeso dagli avvocati Samuele De Santis e Lolita Maria Buonfiglio Tanzanella) che è accusato di detenzione ai fini dello spaccio aggravata dal grosso quantitativo che fu trovato all’interno del rimorchio.

Il camion fu fermato dai finanzieri l’8 febbraio scorso di fronte al consorzio cooperativo ortofrutticolo dell’Alto Viterbese a Grotte di Castro. Era partito dall’Olanda con un carico di patate da seme, ma nel doppio fondo di uno dei rimorchi c’era dell’altro e i militari delle Fiamme Gialle lo sapevano bene. Quella “spedizione”, infatti, veniva monitorata da giorni nell’ambito di un’indagine della guardia di finanza di Napoli e Viterbo. Nel doppio fondo ricavato nel comparto di custodia della ruota di scorta, sul lato destro del rimorchio, sono stati trovati 39 panetti di polvere bianca che dopo i test di rito è risultata essere cocaina: in tutto 46,210 chilogrammi lordi (39 chili netti secondo l’accusa) utili per confezionare 207.172 dosi.

Alla richiesta di giudizio immediato il pm Pacifici ha allegato il verbale di arresto dell’uomo, l’informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza, il verbale di ispezione e sequestro e la perizia sullo stupefacente eseguita presso il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Napoli.

Attualmente l’imputato si trova ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in Puglia. Dopo un primo periodo in carcere, a Mammagialla, la custodia cautelare è continuata, da inizio maggio nella sua abitazione.

Visto che l’uomo fu interrogato e vista “l’evidenza della prova” il gip ha disposto il giudizio immediato. La prima udienza del processo è fissata per l’11 settembre davanti al tribunale in composizione collegiale.

Nel frattempo si capirà se l’imputato, insieme ai difensori, sceglierà dei riti alternativi (l’abbreviato o il patteggiamento), scelta che gli consentirebbe di usufruire dello sconto di un terzo della pena, oppure se affrontare il processo davanti ai tre giudici togati. L’intenzione della difesa, da quello che filtra, è di tentare la strada dell’abbreviato. Nei prossimi giorni saranno svelate le carte.