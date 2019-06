Ruba in casa dell'amichetto del figlio, alla sbarra

Ruba gioielli in casa dell’amichetto del figlio, poi si pente e chiede scusa con un sms. Ma il messaggio non è bastato a evitarle il processo. Una quarantenne viterbese è dunque finita davanti al giudice Giacomo Autizi accusata di furto aggravato.

Secondo l’accusa il 14 dicembre del 2015 sarebbe entrata in casa di un’amica, madre di un compagno di scuola del figlio, e si sarebbe introdotta nella loro abitazione portando via dei gioielli che erano custoditi in una cassetta all’interno dell’armadio in camera da letto. Sempre secondo l’accusa, la quarantenne sarebbe entrata nell’appartamento utilizzando le chiavi che la sua amica lasciava nel forno posizionato nel giardino e che di solito venivano utilizzate dal figlio dell’amica per aprire casa quando la madre era fuori per lavoro.

Sono spariti degli anelli, una collanina, un girocollo da uomo con un crocifisso, le fedi della coppia e quella della madre della vittima del furto.

Parte della refurtiva fu recuperata qualche giorno dopo dai carabinieri in un Compro Oro di Viterbo. A lasciare quei gioielli, che sono stati riconosciuti dalla proprietaria dell’appartamento dove erano stati rubati, era stata, secondo la documentazione presente nell’attività, proprio l’imputata.

Ieri in aula è stata ascoltata la vittima del furti, la proprietaria del Compro Oro dove sono stati rinvenuti i gioielli e un carabinieri che si è occupato delle indagini e del recupero della refurtiva. La prossima udienza è stata fissata per il 29 novembre.