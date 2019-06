Finanza in prima linea, scoperti 141 evasori

“La Guardia di Finanza presidia le esigenze di sicurezza economica e finanziaria quali presupposti indispensabile per il benessere e lo sviluppo”. Su questo concetto ha posto l’accento ieri il comandante delle Fiamme Gialle di Viterbo, colonnello Giosuè Colella, nel corso del suo intervento in occasione del 245° anniversario dalla fondazione del Corpo. Una cerimonia sobria, tenutasi per la prima volta al Comando provinciale “Ugo Petrucci” di via Cardarelli. Il colonnello ha ricordato la mole di interventi conclusi con ottimi risultati dai suoi uomini negli ultimi 18 mesi, a contrasto di un variegato ventaglio di reati. Un lavoro impegnativo e a volte sconfortante: “Cerchiamo di limitare i controlli invasivi – ha rivelato l’alto ufficiale - eppure spesso diventiamo la personificazione di uno Stato che impone le tasse ma non garantisce servizi adeguati”. Tra le operazioni effettuate nel corso dell’ultimo anno e mezzo, quelle a contrasto di truffe nella pubblica amministrazione, che nel settore previdenziale hanno accertato imbrogli per oltre 375 mila euro. Nell’ambito delle prestazioni sociali agevolate 13 le irregolarità riscontrate, di cui tre gravi. Addirittura 37 su 38 i provvedimenti sanzionatori relativi ai ticket sanitari. Forte l’attenzione anche per gli sprechi o malagestioni di fondi pubblici: emersi danni patrimoniali per oltre 56 milioni di euro e 65 le persone segnalate alla magistratura. Molte le verifiche contro le frodi fiscali che hanno condotto ad un arresto e alla denuncia di 126 individui, soprattutto per illeciti concernenti l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni false, occultamento di documentazione contabile. 141 gli evasori fiscali smascherati. Uomini e donne spesso sconosciuti al fisco o che per diverse annualità hanno omesso il pagamento delle imposte: avanzate proposte di sequestro per oltre 71 milioni di euro. Accertate poi frodi nell’ambito della politica agricola e di pesca per un valore di quasi 113 mila di euro. Nel contrasto al lavoro sommerso, scoperti 71 datori di lavoro i quali hanno impiegato 363 lavoratori in nero ed irregolari. Nel quadro delle indagini tese a sgominare le imprese criminali e colpire la delinquenza organizzata, proposto il sequestro di ulteriori 15 milioni e la confisca di 1,5 milioni di euro. Requisiti inoltre 600 mila di euro inerenti la circolazione irregolare dell’euro. Per quanto riguarda la battaglia alla contraffazione, 83 le persone segnalate, di cui 37 denunciate alla Procura. Requisiti oltre 240 mila prodotti piratati, pericolosi o recanti fallace indicazione di provenienza. Un importante ruolo di presidio i finanzieri lo ricoprono anche nel contrasto al gioco illegale. Quattro i soggetti denunciati ed un apparecchio sequestrato. Presenti alle celebrazioni, uno a fianco all’altro, il prefetto Giovanni Bruno, il sindaco del Capoluogo Giovanni Arena, il presidente della provincia Pietro Nocchi, il procuratore capo Paolo Auriemma, il colonnello dei carabinieri Giuseppe Palma, rappresentanti dell’Esercito e della Questura. Seduti qualche sedia più in là, il vescovo Lino Fumagalli ed i parlamentari Fusco, Rotelli e Battistoni.