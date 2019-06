Minacce a figlia e nipotine, il giudice assolve la nonna

Non c’è stato nessun maltrattamento in famiglia sulla figlia e sulle due nipotine minorenni. Lo ha stabilito il giudice Roberto Colonnello che ha assolto “perché il fatto non sussiste” la 49enne di origine dominicana accusata di atteggiamenti vessatori nei confronti dei propri congiunti.

Secondo l’accusa, la donna che risiedeva alle case popolari di Bagnaia definite “Serpentone”, avrebbe offeso e minacciato violentemente i consanguinei, tanto da obbligare la figlia ventottenne e le sue due bambine piccole a rifugiarsi in camera da letto per il timore di sue reazioni tutt’altro che pacifiche. Per quelle condotte era stata denunciata il 15 giugno del 2018 ed allontanata da casa al termine di una lite.

Nemmeno tre mesi dopo, la sera del 4 settembre scorso, la signora era stata suo malgrado la prima persona colpita da Daspo urbano a Viterbo poiché trovata “in evidente e avanzato stato di ebbrezza molesta, con atteggiamento socialmente inadeguato”.

Nel luglio 2017 aveva anche accoltellato il genero durante una lite, episodio a seguito del quale le era stata comminata una pena di 9 mesi per lesioni aggravate. Un episodio che all’epoca colpì molti residenti degli appartamenti del Serpentone di Bagnaia che intervennero per placare la lite in famiglia.