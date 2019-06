Facebook oscura CasaPound di Viterbo

Non bastava la nuova indagine a carico dei due militanti accusati di stupro, ora CasaPound Viterbo se la deve vedere anche con la “giustizia” di Facebook. Il social network ideato da Mark Zuckerberg ha prima oscurato poi cancellato la pagina di CasaPound Viterbo. I fascisti del terzo millennio viterbesi in una nota di protesta parla di “censura”. “Un patrimonio di 8.000 like continuamente in crescita, gestito con cura, senza alcun riferimento alla violenza o a quella presunta xenofobia che ci viene puntualmente addebitata, ci è stato sottratto senza tanti complimenti” dicono i militanti di estrema destra che proseguono: “Secondo i cani da guardia di Facebook, la pagina è stata prima oscurata e poi cancellata del tutto perché il simbolo nazionale di CasaPound Italia violerebbe gli standard del social. Anche se appare persino assurdo sottolinearlo, parliamo di un simbolo ampiamente riconosciuto, regolarmente presente sulle schede elettorali”.

CasaPound nei giorni scorsi è finita di nuovo al centro delle cronache quando è emerso che tra i cinque indagati per l’aggressione ai danni di tre musicisti del gruppo romano Inna Cantina Sound, avvenuta a Bagnaia al termine del focarone di Sant’Antonio il 17 gennaio, ci sono anche Riccardo Licci e il consigliere comunale di Vallerano Francesco Chiricozzi, 21 e 19 anni, già in carcere perché accusati dello stupro di una 36enne avvenuto all’interno del circolo Old Manners in piazza Sallupara il 12 aprile.

Le ipotesi di reato contestate sono lesioni personali aggravate, percosse e danneggiamenti. L’auto di alcuni musicisti, infatti, secondo il pm Massimiliano Siddi che ha chiuso le indagini sarebbe stata presa a calci.