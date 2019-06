Palazzo dei Priori, archivi al collasso

A Palazzo dei Priori è emergenza archivi. La mole di documenti da conservare è impressionante e gli spazi a disposizione non bastano più. C'è poi un'altra emergenza che riguarda gli archivi già in uso e che ha a che vedere con le condizioni di questi spazi: umidi e ammuffiti. Al momento le carte che il Comune deve conservare per legge sono dislocate in diversi punti. La soluzione potrebbe essere la messa in uso come archivio di tre grosse stanze al piano terra dell'ex tribunale di piazza Fontana Grande. Servono però per la sistemazione 50 mila euro. I nuovi spazi permetterebbero di fare fronte all'emergenza che rischia di degenerare al momento dell'arrivo del materiale ex Esattorie da Isernia.