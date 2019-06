Rifiuti pericolosi interrati, sequestrati terreni e strutture per dieci milioni

La Guardia di Finanza ha sequestrato, a Montalto di Castro, una vasta area e fabbricati per un valore di 10 milioni. Nel terreno erano stati smaltiti abusivamente rifiuti pericolosi. Dalle indagini che hanno portato al sequestro sono emersi gravi elementi inerenti un’attività di sversamento di rifiuti solidi pericolosi e non, all’interno dell'area di oltre 65 ettari di terreni, a ridosso del mare, adibita a coltivazioni di ortaggi e colture varie, interamente recintata e dotata di cancello chiuso con lucchetto. I terreni, di proprietà di soggetti residenti nell’area Vesuviana del Napoletano, erano poi confluiti nel Catasto Edilizio Urbano di Montalto di Castro, in virtù del piano regolatore vigente, che li aveva inseriti in zona adibita alla realizzazione di strutture turistico – ricettive alberghiere. Anche grazie all’ausilio dell’elicottero e del personale tecnico specializzato del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, si è potuto rilevare che all’interno del sito era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti, quasi tutti di natura speciale, pericolosi, costituiti da carcasse di autovetture e barche, pneumatici, pezzi di lastre presumibilmente in cemento/amianto, mattoni, guaine, ferro, imballaggi in genere, contenitori in metallo e plastica, sfalci di potatura ed altri rifiuti eterogenei.