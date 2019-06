Il pakistano pedinava una delle bambine molestate

Avrebbe raggiunto la tredicenne sul pianerottolo dell’abitazione in cui vive, “bloccandola spalle contro il muro”, palpeggiandola nelle parti intime, “tentando di abbassarle i pantaloni e di baciarla”. L’undicenne l’avrebbe invece approcciata nell’androne di casa qualche ora dopo, “tenendola ferma in un angolo”, per poi “prenderla in braccio, accarezzarla e costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà”. Entrambe sarebbero riuscite ad allontanarsi “in preda al terrore, urlando”. Due racconti scioccanti, fatti dalle presunte vittime minorenni, relativi ad episodi che qualora confermati, sarebbero avvenuti nel pomeriggio del 2 maggio. E che secondo gli inquirenti avrebbero un unico responsabile: il 29enne pakistano arrestato dalla Polizia una settimana fa per doppia violenza sessuale aggravata. I fatti avrebbero anche un seguito. Il presunto pedofilo seriale, stando a quanto raccontato dalla tredicenne, solo 4 giorni dopo l’avrebbe seguita vicino a Piazza San Faustino. Nello stesso quartiere ed poche centinaia di metri dal pub dello stupro denunciato da una 36 enne a metà aprile e dal luogo dell’omicidio di Norveo Fedeli un mese fa. A 2 minuti a piedi dove una ragazza si sarebbe suicidata domenica con un seghetto alternativo, in circostanze anomale. Sono state le immagini del circuito di video sorveglianza che hanno convinto il pm Chiara Capezzuto a richiedere per l’uomo la custodia cautelare in carcere. Diversi frame che secondo chi indaga, ritrarrebbero l’asiatico sulle “tracce” della bambina, in una sorte di pedinamento, mentre l’adolescente si reca ad una lezione di inglese. La piccola, che frequenta la terza media, lo avrebbe riconosciuto, avvisando il padre, che si è diretto ambedue le volte in strada alla ricerca del presunto molestatore. Senza riuscire a trovarlo. La querela è giunta 3 giorni dopo, in contemporanea con quella dei genitori dell’undicenne. E dopo il riscontro fotografico da parte delle bambine, il 29ebbe originario di una provincia settentrionale del Pakistan al confine con l’India e residente dal 2017 nel Capoluogo, veniva fermato. Ha sempre respinto le accuse. Sostenendo davanti al gip Francesco Rigato che il 6 maggio era diretto in tabaccheria. E in nessun momento avrebbe avvicinato le due giovani. Gli avvocati dello straniero, Marina Bernini e Samuele De Santis, ritengono la ricostruzione dei fatti “faticosa e farraginosa”, e valutano di appellarsi al Riesame. Ad oggi non risultano altre denunce, ma dalla Questura invitano quanti abbiano visto qualcosa o siano venuti a conoscenza di episodi analoghi ad avere coraggio e farsi avanti.