Muore schiacciato dal trattore

Un giovane agricoltore di 26 anni è morto schiacciato dal trattore. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 6 giugno nelle campagne di Vignanello. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, oltre al 118. Immediati i soccorsi che tuttavia sono stati vani per il giovane.