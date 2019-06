Scoperta una rivendita di ricambi auto abusiva

Gli agenti della Polstrada della squadra di polizia giudiziaria, insieme a personale dei distaccamenti di Monterosi e di Tarquinia, si occupa con assiduità delle attività di controllo di tipo amministrativo presso le officine meccaniche, le concessionarie auto, le carrozzerie, gli autodemolitori ed i rivenditori di pezzi di ricambio per autovetture e camion della provincia.

Nell’ultima settimana di maggio, in particolare, gli agenti hanno posto in essere diversi controlli amministrativi specialistici che hanno interessato: a Castel Sant’Elia, una rivendita di pezzi di ricambio per autovetture priva della prescritta autorizzazione del sindaco, per cui si è proceduto ad elevare una contestazione pari a 5.164 euro; sulla Via Cassia, ai confini di provincia in direzione di Roma, il titolare di un centro di raccolta di veicoli da demolire è stato sanzionato, con un verbale pari a 1.666 euro, per non aver inviato al Pra entro 30 giorni le targhe, il certificato di proprietà e la carta di circolazione di un veicolo radiato; a Monterosi, un’attività di compravendita di auto usate in conto terzi è stata sanzionata con un contesto di 1.032 euro per mancanza della prescritta licenza/comunicazione al sindaco di inizio attività, nonché con altro verbale pari a 308 euro per non aver predisposto il prescritto registro di “entrata-uscita” dei veicoli dall’attività commerciale.

I controlli e le verifiche proseguiranno in maniera costante e sistematica, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente ed assicurando, nel contempo, una leale concorrenza commerciale.