Brucia rifiuti al Riello, denunciato

I militari della stazione carabinieri forestali di Viterbo, durante lo svolgimento dell’attività di prevenzione e repressione dell’abbandono di rifiuti nelle zone periferiche della città di Viterbo, hanno rilevato un incendio di rifiuti in località Strada Riello, nonostante la giornata piovosa. L’incendio stava interessando rifiuti già abbandonati nel tempo nella zona. L’area è stata posta sotto sequestro e sono state avviate subito le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Viterbo, per l’individuazione del responsabile del gesto.

Nella stessa giornata è stato individuato il responsabile e quindi segnalato all’A.G. in stato di libertà per il delitto di combustione illecita di rifiuti, punibile con la reclusione da due a cinque anni e il pagamento delle spese per la successiva bonifica.