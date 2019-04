A Civita di Bagnoregio laboratori di pittura, scrittura e scenografia

Civita di Bagnoregio, un borgo che vive tutto l’anno grazie a un’idea di PromoTuscia. In arrivo numerosi laboratori artistici gratuiti per arricchire l’offerta turistica: scrittura, tecnica dell’affresco, scenografia e disegno. Si inizia a maggio con la scrittura. Dal 22 al 26 luglio, per cinque ore al giorno, Saskia Hélène Menting conduce i partecipanti in un viaggio entusiasmante tra teoria e pratica dell'affresco. A settembre è la volta del laboratorio di scenografia. Per informazioni: 0761.304643.