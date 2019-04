Conti in rosso per "Vetralla servizi", a rischio 23 posti di lavoro

Il bilancio 2018 della società in house Vetralla Servizi ha evidenziato una perdita di ottomila euro. Per effetto della legge Madia, 23 lavoratori rischiano di perdere il posto. Si tratta di dipendenti impiegati in settori strategici e vitali per il buon funzionamento della macchina amministrativa comunale. Il primo effetto è stato una rimodulazione dell’orario di lavoro dei dipendenti con conseguente riduzione degli stipendi, misura resasi necessaria per non allargare ulteriormente la voragine della perdita in bilancio.