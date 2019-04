Fotovoltaico: gli ambientalisti diffidano la Regione

“Tuscania rischia di conquistare il primato europeo di comune con maggior consumo di suolo, surclassando il primato detenuto da Montalto di Castro (rapporto Ispra 2018) grazie ai suoi mega impianti di fotovoltaico a terra”. Questo l’allarme lanciato dalle associazioni ambientaliste e ribadito alla Regione in occasione dell’audizione congiunta delle commissioni Urbanistica e Agricoltura. Un’audizione chiesta dalle associazioni per ribadire il loro “no” agli impianti fotovoltaici. Il 29 marzo scorso è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lazio l’autorizzazione unica per il progetto dell’impianto fotovoltaico a Pian di Vico, concessa dalla Regione malgrado la ferma opposizione della Sovrintendenza. Gli ambientalisti contestano l'assenza di un piano paesistico e di un piano energetico, necessari "per evitare il Far West nel settore".