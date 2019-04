FI: "Vicini agli agenti della Penitenziaria di Mammagialla"

“Forza Italia è vicina agli agenti della Polizia Penitenziaria di Mammagialla, oggi più che mai vittime di attacchi da parte di chi, evidentemente, non conosce le reali condizioni in cui gli operatori sono costretti a lavorare". Lo afferma Mauro Proietti del coordinamento provinciale Forza Italia di Viterbo. "Nei mesi scorsi - prosegue Proietti - abbiamo visitato il carcere con il senatore Gasparri e ci siamo resi conto della assoluta inadeguatezza di una struttura che mette a repentaglio l'incolumità stessa degli agenti. Attualmente ci risultano presenti 2 agenti ogni 300 detenuti, su 6 sezioni soltanto 2 effettivamente presidiate. Da Cassino sono stati trasferiti 88 detenuti in attesa di ulteriore trasferimento che invece sono rimasti a Viterbo. Abbiamo anche presentato, a firma dello stesso Gasparri e del senatore Battistoni, una interrogazione al Ministro della Giustizia per sollevare il problema del sovraffollamento della struttura carceraria viterbese a cui sono destinati, molto spesso, dei detenuti particolarmente problematici. La risposta del ministro, in quel caso, è stata una sorta di 'mal comune mezzo gaudio'. Noi non siamo d'accordo con il Ministro e non siamo d'accordo con chi in questi giorni attacca gli agenti. Il clima di odio non è più tollerabile e sta alzando la tensione in maniera irresponsabile. Di ieri l’ennesima aggressione ad un agente con un commissario colpito da un pugno al naso. Per questo nei prossimi giorni incontreremo nuovamente alcuni rappresentanti dei sindacati per concordare insieme le iniziative da condividere utili a tutelare il loro lavoro, la loro incolumità e anche la loro immagine”.