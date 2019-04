Incidente sulla Verentana, gravi due donne

Un grave incidente sulla Verentana, nei pressi di Capodimonte, si è verificato intorno alle 10 del 19 aprile. Tre feriti nello scontro frontale tra due auto. In uno dei mezzi si trovava una coppia di anziani di Valentano, mentre nell'altra auto viaggiava una ragazza di Viterbo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri le due auto si sono scontrate frontalmente. Ferite in modo grave, ma non in pericolo di vita, le due donne, trasferite in ospedale. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118 e i vigili del fuoco impegnati per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere delle due anto.