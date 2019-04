Sorpreso a spacciare droga, in manette

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, nell’ambito di un controllo contro lo spaccio di droga, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane gambiano di anni 21 mentre cedeva una dose di hashish ad un giovane viterbese, quest’ultimo segnalato alla prefettura come acquirente-assuntore. Dai successivi accertamenti la polizia ha appurato che lo straniero, di recente, era stato denunciato alla Procura della Repubblica perché resosi responsabile di fatti analoghi. Dopo le formalità di rito, l’uomo ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima, che si è concluso con la convalida dell'arresto. Lo straniero è stato rimesso in libertà in attesa del processo.