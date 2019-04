Gian Fabrizio Moschini nuovo capo della squadra mobile

Pete Buttigieg, sindaco gay e dem, corre per presidenziali Usa

South Bend (Indiana), 15 apr. (askanews) - Pete Buttigieg, il sindaco gay e liberal di South Bend, una cittadina americana nello Stato conservatore dell'Indiana, ha lanciato ufficialmente la sua campagna per le presidenziali, unendosi a un'affollata platea di candidati democratici in lizza per la nomination 2020. Il 37enne, veterano della guerra in Afghanistan, è al secondo mandato da sindaco di ...