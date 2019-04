Armata di forbici cerca di sfuggire all'arresto

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi familiari: questo il provvedimento del tribunale di Piacenza nei confronti di una 29enne giapponese rintracciata dalla polizia in una struttura ricettiva di Ronciglione. La donna, alla vista della polizia, giunta per notificargli l'atto, ha afferrato un paio di forbici per difendersi e poi è scappata. Raggiunta, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, l’arresto è stato convalidato e la donna è tornata in libertà e poi rimpatriata.