Trovato morto in casa: disposta l'autopsia

Il cadavere di un uomo di 60 anni, di origine polacca, è stato ritrovato nel suo appartamento a Orte. A dare l’allarme un suo amico. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Sul ritrovamento indagano i carabinieri di Orte. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, per cui si sospetta che il decesso possa essere avvenuto da qualche settimana.