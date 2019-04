Imbratta treno con la schiuma dell'estintore, a processo

E' accusato di aver imbrattato un vagone del treno Roma-Viterbo insieme ad altri due amici che all’epoca dei fatti erano minorenni. Il ragazzo, oggi 23enne, è finito davanti al giudice Giacomo Autizi accusato di danneggiamenti. Secondo l'accusa quel 5 dicembre del 2013, mentre era in treno, salito a Capranica, per raggiungere la scuola che frequentava a Viterbo azionò uno degli estintori di un treno imbrattando con la schiuma l’entrata e i vetri dell’entrata di una delle carrozze. Furono fermati dalla polizia, allertata dal capotreno, poco dopo essere scesi alla stazione di Porta Fiorentina. In ogni caso il ragazzo (difeso dall’avvocato Pesciaroli) durante l’esame ha rigettato tutte le accuse. “Non ho mai azionato quell'estintore e non ho mai capito perché quel giorno il capotreno ci fermò. Ci prese i documenti poi si chiuse nel box del macchinista fino alla stazione di Viterbo quando abbiamo trovato la polizia ad aspettarci”. Prossima udienza per discussione e repliche il 27 giugno.