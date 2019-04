Sms osceni agli amici, console onorario assolto

Sono rimasti amici e si sono presentati insieme in aula malgrado le accuse mosse negli anni scorsi. Ma secondo l'accusa uno, un ottantenne di Sipicciano insieme a un'amica polacca, era la vittima dell'altro, un settantacinquenne di Campagnano, finito a processo per molestie e diffamazione. Al centro del processo una serie di messaggi dal contenuto irripetibile ed osceno che l'uomo di Sipicciano e la sua amica hanno ricevuto tra la fine del 2010 e l'inizio dell'anno successivo. Messaggi anonimi che, secondo le indagini dei carabinieri partivano dal cellulare intestato a una donna croata ma che, secondo l'accusa, erano stati inviati dall'uomo di Campagnano, un imprenditore nel settore dei metalli e delle pietre preziose che in passato è stato anche console onorario in Romania. I messaggi, da quello che è emerso dall'istruttoria, erano scritti in un italiano improbabile. Fatto strano visto che l'ex console, durante la testimonianza in aula, invece ha dimostrato di saper leggere e scrivere. “Forse quei messaggi sono stati inviati da qualcuno che entrò in possesso del mio cellulare”, ha detto al giudice. L’imprenditore ha fatto riferimento anche a una donna ucraina con la quale aveva una relazione proprio in quei giorni.

Alla fine sia il pm onorario che la difesa hanno sollecitato l’assoluzione dell’uomo. Così il giudice Giacomo Autizi, dopo una breve camera di consiglio, lo ha prosciolto per non aver commesso il fatto. Motivazione tra 60 giorni.