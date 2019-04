Ermanno Fieno condannato a 15 anni

Il gup Rita Cialoni ha condannato a 15 anni Ermanno Fieno, l'uomo che il 28 novembre uccise la madre Rosa Franceschini dopo la morte, per cause naturali, del padre Gianfranco. Fieno tenne per giovi i cadaveri dei genitori in casa avvolti nel cellophane.L'uomo, presente in aula, è stato giudicato per omicidio volontario e occultamento di cadavere con il rito abbreviato. Il pm Chiara Capezzuto aveva sollecitato una pena a 20 anni. Dopo una camera di consiglio di un paio d'ore è arrivato il verdetto. Fieno dovrà scontare anche tre anni di libertà vigilata.