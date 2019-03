"Basta detenuti psichiatrici in celle comuni"

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 marzo un detenuto indiano ( già aveva creato problemi nel carcere di Civitavecchia per tentato omicidio per aver colpito già un compagno di cella ed un agente di polizia penitenziaria per tale motivo trasferito a Viterbo - entrato nel carcere di Civitavecchia per tentato omicidio a Cerveteri) nel carcere di Viterbo ha ucciso a sgabellate il compagno, con le stesse modalità con cui aveva colpito il compagno a Civitavecchia.

Il detenuto aveva problemi psichiatrici. Si tratta del primo caso di omicidio nel carcere .

Per la Fns Cisl "occorre che detenuti del genere siano assegnati in luoghi esterni o ripensare ad riaprire gli opg- per la giusta applicazione dell’art.ìicolo 27 della Costituzione- poiché non possono condividere la stessa camera detentiva con soggetti non psichiatrici"

Attualmente non si placa il sovraffollamento che risulta essere di 1.325 detenuti considerato che 6.583 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, dato 28 febbraio 2019, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di 5.258.

Preoccupa il sovraffollamento di: Viterbo +181 detenuti. "Manca anche il personale di polizia penitenziaria attualmente circa 40 unità ,in special modo sovrintendenti e ispettori", concludono dalla Fns Cisl.