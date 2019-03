Ricatto a luci rosse, vittima tempestata di telefonate

Il presunto ricattatore di Bolsena non mollava mai. Decine di telefonate ogni giorno per convincere l'anziano di Orvieto ad assicuragli un “vitalizio” da 250 euro al mese con la minaccia di diffondere le foto hard di un suo rapporto intimo con una ragazza dell'Est. Il settantenne, disperato, si è rivolto al suo legale, l'avvocato Angelo Di Silvio e anche mentre era nel suo studio è stato raggiunto dalle chiamate minacciose dell'uomo di Bolsena arrestato per estorsione. La vittima aveva incontrato una delle donne dell'Est che arrivano alla stazione di Orvieto per incontrarsi con clienti piuttosto in là con l'età. Si erano appartati in una zona vicino all'ospedale quando sarebbe arrivato l'uomo di Bolsena che ha aperto lo sportello ed ha iniziato a fotografare la scena. La giovane avrebbe iniziato a gridare verso l'aggressore che, è questa la convinzione della vittima, già conosceva. A quel punto sarebbe stato spintonato. Nei giorni successivi la vittima ha ricevuto una serie di messaggi e telefonate. L'uomo di Bolsena prima ha chiesto 1.000 euro per cancellare le foto. “E' stato accertato – dice l'avvocato – che le foto non erano state assolutamente cancellate dalle memorie, così come promesso dopo il pagamento dei 1.000 euro, elemento che lascia pensare che senza la denuncia il ricatto sarebbe andato avanti ancora a lungo”.