Gianfranco Fiorita condannato a 2 anni e 3 mesi

Condannato il dentista che nel 2010 fuggì in Sudamerica con i soldi dei clienti. Ieri mattina il giudice Giacomo Autizi lo ha condannato a 2 anni 3 mesi e 15 giorni per la gran parte delle accuse che gli venivano mosse. Gianfranco Fiorita è stato condannato, a seconda dei casi, per appropriazione indebita, truffa e insolvenza fraudolenta. In 39 casi è scattata l’assoluzione con formula piena dall’originaria accusa di appropriazione. Ma il giudice ha riqualificato i reati per buona parte dei capi d’imputazione ed è scattata la condanna superiore a quella chiesta dall’accusa (1 anno e 2 mesi). Fiorita dovrà anche risarcire 40 delle 61 vittime che si erano costituite parte civile. Il giudice ha stabilito provvisionali per un totale di circa 70 mila euro.

