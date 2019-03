Chiude la bocca alla compagna con una spilla. Lui si difende: "Non è vero"

In quasi dieci anni di maltrattamenti sarebbe finita al pronto soccorso una decina di volte, ma non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il compagno violento. Nelle scorse settimane, invece, terrorizzata perché la violenza dell'uomo con il quale aveva deciso di vivere si stava rivolgendo anche verso i figli piccoli, ha deciso di denunciarlo. Continuano le indagini della squadra mobile sul 37enne viterbese, personaggio noto per diversi episodi violenti in città, che lo scorso fine settimana è stato arrestato per le ipotesi di reato di lesioni, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L’uomo, che si trova in una cella del carcere di Mammagialla, ha rigettato gran parte delle accuse che gli vengono mosse durante l’interrogatorio di garanzia. Davanti al gip Francesco Rigato, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare, ha detto di non aver mai infilzato le labbra della compagna per chiuderle la bocca e di non averla mai legata. La donna nelle scorse settimane ha raccontato 10 anni da incubo con l’uomo che spesso la accusava di sperperare i pochi soldi che avevano in casa e per questo la “puniva” picchiandola e umiliandola. In alcuni casi sarebbe stata legata, imbavagliata e chiusa nel cassettone del divano. I poliziotti, durante la fase dell'accertamento, hanno acquisito anche diversi referti di pronto soccorso: la donna negli anni scorsi si sarebbe recata una decina di volte a Belcolle uscendone con prognosi che vanno dai 7 ai 30 giorni. Ma non aveva mai denunciato per tenere unita la famiglia.

Il 37enne in carcere, come detto, ha risposto negando gran parte dei fatti denunciati dalla donna. Il suo difensore, l'avvocato Remigio Sicilia, aveva chiesto un alleggerimento della misura cautelare tenendo conto che non ci sarebbe più il pericolo della reiterazione del reato visto che la donna e i figli sono stati accolti in una struttura protetta. Il gip, tuttavia, ha rigettato la richiesta. Probabilmente su questo punto ci sarà un ricorso al Riesame che sarà presentato nei prossimi giorni.