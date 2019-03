Arrestato l'ex questore Raffaele Micillo

Danneggiavano le palestre delle quali erano responsabili denunciando i fatti come atti vandalici e con il risarcimento compravano nuove macchine per la sala pesi e altro. Tre ex poliziotto sono stati arrestati con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode assicurativa, alla simulazione di reato e alla truffa: tra di loro l’ex questore di Viterbo oggi in pensione, Raffaele Micillo, e Federico Ricciuto e Vincenzo Barbato. Le indagini sono partite perché i danneggiamenti in questione avevano destato più di un sospetto: poco dopo che una delle palestre era stata distrutta, gli arrestati avevano reinvestito oltre 300 mila euro per nuovi macchinari senza neanche preoccuparsi di proteggere la palestra con un antifurto e telecamere. I tre sono finiti ai domiciliari e con loro sono indagati alcuni amici e familiari.