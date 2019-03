Consulenza al proprio studio, a processo l'ex presidente di Pharmanepi

Avrebbe fatto approvare dal Cda una delibera per affidare una consulenza da 110mila euro al suo studio contabile. Nuovo processo per il caso Pharmanepi, la società mista pubblico privato che gestisce le farmacie nel Comune di Nepi finita al centro di un inchiesta sui conti in disordine.

Da quell'inchiesta è partito anche il filone ha portato al rinvio a giudizio di Pietro Serafinelli che fino al 2014 era stato presidente della società che era partecipata al 49% da Luigi Servi, finito poi a processo per quei fatti. A seguire l'inchiesta, sempre il sostituto procuratore Paola Conti che ha chiesto ed ottenuto dal gip Rita Cialoni il rinvio a giudizio per le ipotesi di abuso d'ufficio, violazioni del codice dei contratti e falso.

A far scattare l'inchiesta era stata una denuncia presentata dalla stessa società che gestisce le farmacie dopo che nel 2014 erano cambiati i vertici. Da un controllo dei documenti era emerso che alcune delibere del consiglio di amministrazione erano prive del verbale firmato dal segretario. Un vizio formale grave che i nuovi amministratori tentarono di risolvere contattando il segretario per avere la documentazione. Documentazione che non c'era perché di quelle delibere non ci sarebbe verbale. Tra queste delibere c'è anche la consulenza del valore di 110mila euro affidata allo studio professionale dell'ex presidente finito sotto inchiesta. Fu proprio l'avvocato Carmelo Ratano, per conto della Pharmanepi, a presentare le carte in procura e a far avviare, di fatto, l'indagine. Ieri durante l'udienza preliminare il pm Conti ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio e l'avvocato Ratano si è costituito parte civile per conto della società che adesso, dunque, è intenzionata a chiedere i danni al suo ex presidente. La Pharmanepi è una società partecipata al 51% dal Comune di Nepi e al 49% da privati. Nel 2014 scoppiò lo scandalo quando venne scoperto un presunto “buco” da 200mila euro. Gli ex componenti del Cda e gli amministratori dell'epoca, compreso l'ex sindaco Franco Vita, furono assolti nel 2016 dalla Corte dei Conti per il presunto danno erariale. I giudici contabili puntarono il dito contro Luigi Servi che era stato amministratore delegato dal 2002 al 2012 e che sarebbe stato il responsabile della gestione della società. Per quei fatti è finito a processo davanti al tribunale di Viterbo. Ora anche per l'ex presidente ci sarà un giudizio. La prima udienza davanti al collegio è stata fissata per il 14 maggio.