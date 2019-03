Spaccio, due arresti in centro. Sequestrati sei grammi di cocaina

I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo hanno arrestato una coppia di spacciatori italiani, di 30 anni lei e 24 lui, interrompendo un importante canale di spaccio di cocaina in piena città rivolto principalmente a giovani abituali. L’ operazione di polizia giudiziaria è scattata in piena notte, quando i carabinieri, al termine di un lungo servizio di osservazione, hanno avuto la certezza che la coppia stesse cedendo una dose di cocaina a un giovane consumatore. A quel punto i carabinieri che erano appostati in abiti simulati si sono materializzati e hanno bloccato gli spacciatori e l’assuntore che con atto a parte verrà segnalato alla prefettura. Immediatamente è scattata la perquisizione all’interno dell’appartamento e abilmente occultate sono state trovate altre 15 dosi di cocaina per un peso di oltre 6 grammi complessivi. La droga è stata sequestrata e i due spacciatori sono stati arrestati e tradotti presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.