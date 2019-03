Pronto il progetto per il consolidamento della rupe

Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo arrivato in Israele

Milano, 20 mar. (askanews) - Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo è arrivato in Israele, seconda tappa della sua visita ufficiale tra Kuwait, Israele e Libano. Al centro dei colloqui: la crisi in Siria, il ruolo degli alleati dell Iran nella regione, come il movimento sciita libanese Hezbollah, il piano di pace in Medio Oriente, che dovrebbe essere annunciato dopo le elezioni in ...